Минское "Динамо" проведет домашний матч чемпионата КХЛ против череповецкой "Северстали"

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня попытаются одержать викторию в домашнем матче чемпионата КХЛ против череповецкой "Северстали", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча начнется в 17.10 и пройдет на ледовой площадке "Минск-Арены".

"Зубры" одержали в последнем матче победу над московским "Спартаком" - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). "Динамо" занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. В активе клуба 34 балла в 50 противостояниях.

"Северсталь" из Череповца располагается на 10-й позиции. У хоккеистов 46 очков за 51 игру.

Укрепился на лидерской позиции в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 78 баллов в 51 матче. У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 72 очка, набранных в 49 играх.

После встречи с "Северсталью" подопечные Крэйга Вудкрофта 28 января сыграют матч в гостях у СКА из Санкт-Петербурга.-0-