Минское "Динамо" проведет домашний матч чемпионата КХЛ против омского "Авангарда"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" сегодня сыграет в очередном матче домашней серии чемпионата КХЛ против омского "Авангарда", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в "Минск-Арене" начнется в 19.00. В последних двух противостояниях домашней серии "зубры" оформили победы над нижегородским "Торпедо" (6:5) и подольским "Витязем" (4:3). Подопечные Крэйга Вудкрофта находятся на 11-м месте в Западной конференции. На счету "Динамо" 22 балла в 26 играх.

Омский "Авангард" занимает 2-ю позицию в Восточной конференции. В активе клуба 36 очков в 27 матчах.

Лидирует в Западной конференции московский ЦСКА, у которого 40 очков в 27 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 43 балла после 27 игр.

Следующий матч "зубры" сыграют 19 ноября в гостях против нижегородского "Торпедо".-0-