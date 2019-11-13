Минское "Динамо" проведет домашний матч чемпионата КХЛ против подольского "Витязя"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" сегодня сыграет в очередном матче домашней серии чемпионата КХЛ против подольского "Витязя", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в "Минск-Арене" начнется в 19.20. "Зубры" 12 ноября прервали серию из 11 поражений подряд, обыграв по буллитам нижегородское "Торпедо" (6:5). Сегодня хоккеисты "Динамо" постараются закрепить успех. В турнирной таблице Западной конференции подопечные Крэйга Вудкрофта находятся на 11-м месте. В активе минчан 20 баллов в 25 матчах.
Подольский "Витязь" в Западной конференции находится на 3-й позиции. Игроки клуба набрали 35 баллов в 25 встречах.
По-прежнему лидирует в Западной конференции московский ЦСКА, у которого 40 очков в 26 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 41 балл после 26 игр.
Следующий матч "зубры" сыграют 16 ноября в "Минск-Арене" против омского "Авангарда".-0-