Минское "Динамо" проведет домашний матч КХЛ против московского "Спартака"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" сегодня сыграет в очередном матче домашней серии чемпионата КХЛ против московского "Спартака", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в "Минск-Арене" начнется в 17.10. "Зубры" выиграли последний матч против подольского "Витязя" со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). Подопечные Крэйга Вудкрофта находятся на 12-м месте в Западной конференции. На счету клуба 32 балла в 46 играх.

"Спартак" занимает пятую строку в Западной конференции. В активе московского клуба 58 очков в 47 матчах.

Лидирует в Западной конференции московский ЦСКА, у которого 69 очков в 46 играх. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 66 баллов по итогам 44 встреч.

После матча со "Спартаком" подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 14 января в гостях у московского ЦСКА.-0-