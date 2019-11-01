Минское "Динамо" проведет гостевой матч чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Динамо-Минск" проведет сегодня гостевой матч чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на "Арена-Металлург" начнется в 17.00.

На счету минского "Динамо" девять поражений подряд, "зубры" в последней встрече уступили челябинскому "Трактору" (1:4).В турнирной таблице Западной конференции минская команда занимает предпоследнее 11-е место. Подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 17 очков в 22 встречах.

Магнитогорский "Металлург" расположился на 8-й позиции Восточной конференции. У клуба в активе 25 очков по итогам 24 матчей.

Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 37 очков в 23 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 37 баллов после 23 игр.

Завершится очередная гостевая серия минчан 3 ноября в Уфе встречей с "Салаватом Юлаевым".-0-