Минское "Динамо" проведет гостевой матч чемпионата КХЛ против одноклубников из Риги

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня попытаются одержать викторию в гостевом матче чемпионата КХЛ над одноклубниками из Риги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок начнется в 20.30.
"Динамо" проиграло в последних четырех матчах череповецкой "Северстали" (1:3), СКА из Санкт-Петербурга (0:5), екатеринбургскому "Автомобилисту" (5:6) и "Сибири" (2:3). "Зубры" записали на свой счет 35 очков за 54 игры (12 побед и 42 поражения) и находятся на предпоследнем, 11-м месте в Западной конференции.
Рижское "Динамо" расположилось на последней, 12-й позиции. У клуба в активе 34 пункта в 54 противостояниях (14 викторий и 40 неудач).
Укрепился на лидерской позиции в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 84 пункта в 55 встречах (40 побед и 15 проигрышей). У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 82 балла, набранных в 54 матчах (39 викторий и 15 поражений).
После противостояния с рижским "Динамо" подопечные Крэйга Вудкрофта 13 февраля сыграют матч в гостях у ярославского "Локомотива".-0-