Минское "Динамо" проведет гостевой матч чемпионата КХЛ против подольского "Витязя"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня проведут матч гостевой серии чемпионата КХЛ против подольского "Витязя". Поединок в Ледовом Дворце "Витязь" начнется в 17:00 по белорусскому времени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошлых матчах выездной серии "зубры" проиграли рижскому "Динамо" и финскому "Йокериту". Минчане занимают восьмую позицию в Западной конференции, набрав 15 очков после 16 встреч. Их оппоненты из "Витязя" находятся на третьей позиции в Западной конференции. У подольского клуба в копилке 25 пунктов после 15 игр.

Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 27 зачетных балла в 16 матчах. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 24 пункта в 15 играх.

После матча с "Витязем" минчане проведут 17 октября поединок с нижегородским "Торпедо". Встреча пройдет на "Минск-Арене" и стартует в 19.00.-0-