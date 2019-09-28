Минское "Динамо" проведет матч чемпионата КХЛ против "Нефтехимика"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" продолжат сегодня выездную серию матчей поединком против нижнекамского "Нефтехимика", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче выездной серии - против нижегородского "Торпедо" - минчане отыгрались со счета 1:3, но в итоге потерпели поражение в овертайме со счетом 3:4. Во втором поединке - с "Северсталью" - "зубры" постоянно вели в счете, однако вынуждены были признать поражение в серии буллитов - 2:3.

Перед матчем в Татарстане подопечные Крэйга Вудкрофта входят в зону плей-офф, занимая в Западной конференции чемпионата КХЛ 8-е место с 10 очками после 10 матчей. Их соперники с аналогичным количеством очков после 11 встреч занимают 9-ю позицию в турнирной таблице на "Востоке".

Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, у которого 19 пунктов после 11 игр. У подмосковного "Витязя" 18 очков после 10 встреч. На третьей позиции в турнирной таблице лидер Восточной конференции екатеринбургский "Автомобилист" - 17 очков в 11 матчах.

После игры в Нижнекамске динамовцы вернутся домой и 1 октября примут на льду "Минск-Арены" хоккеистов "Сочи".-0-