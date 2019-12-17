Минское "Динамо" проведет матч очередной домашней серии КХЛ против ярославского "Локомотива"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" сегодня сыграет в очередном матче домашней серии чемпионата КХЛ против "Локомотива" из Ярославля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в "Минск-Арене" начнется в 19.10. "Зубры" проиграли шесть последних матчей подряд. Викторию на свой счет "динамовцы" записали 23 ноября, обыграв в гостевом матче омский "Авангард" (2:1). Подопечные Крэйга Вудкрофта находятся на 12-м месте в Западной конференции. На счету клуба 27 баллов в 36 играх.

"Локомотив" занимает восьмую позицию в Западной конференции. В активе ярославского клуба 41 пункт в 37 матчах.

В Западной конференции лидирует СКА из Санкт-Петербурга, у которого 52 очка в 37 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 56 баллов после 36 игр.

После встречи с "Локомотивом" подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 18 декабря в "Минск-Арене" матч против "Сочи".-0-