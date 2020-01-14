Минское "Динамо" проведет очередной матч гостевой серии КХЛ против ЦСКА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" сегодня сыграет в очередном матче гостевой серии чемпионата КХЛ против московского ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в "ЦСКА Арене" начнется в 19.30. Подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли последний матч московскому "Спартаку" со счетом 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). На данный момент "зубры" располагаются на последнем 12-м месте в Западной конференции. На счету "динамовцев" 32 балла в 47 противостояниях.

ЦСКА лидирует в Западной конференции, у клуба в активе 70 очков в 47 играх.

В Восточной конференции первую позицию занимает казанский "Ак Барс", у которого на счету 66 баллов по итогам 45 встреч.

После матча с ЦСКА "зубры" сыграют 16 января в гостях у подольского "Витязя".-0-