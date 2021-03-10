Минское "Динамо" проведет пятый матч плей-офф Кубка Гагарина против СКА из Санкт-Петербурга

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Континентальной хоккейной лиге сегодня состоятся пятые поединки стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты минского "Динамо", пробившиеся в плей-офф после большого перерыва, сыграют в Ледовом дворце Санкт-Петербурга против одного из фаворитов турнира - СКА Валерия Брагина. Первая, вторая и третья встречи команд завершились не в пользу команды Крэйга Вудкрофта. Четвертый матч "Динамо" смогло выиграть со счетом 2:1, и серия вернулась в город над Невой.

По итогам регулярного сезона минское "Динамо" заняло седьмое место, а СКА был вторым вслед за ЦСКА.

Также сегодня состоятся еще три встречи первого раунда плей-офф. В Западной конференции московское "Динамо" в Москве сыграет с череповецкой "Северсталью" (счет в серии - 3:1). В Восточной конференции омский "Авангард", ведущий в серии - 3:1, в Балашихе сразится с "Автомобилистом". В Магнитогорске местный "Металлург" поспорит с "Барысом". В данном противоборстве счет в серии пока ничейный - (2:2).

Накануне плей-офф КХЛ покинули сразу три клуба. "Йокерит", "Спартак" и "Торпедо" проиграли свои серии со счетом 0:4. Финны не смогли противостоять ярославскому "Локомотиву" Андрея Скабелки. Московский "Спартак" признал превосходство земляков из ЦСКА, а нижегородцы уступили напору казанского "Ак Барса".-0-