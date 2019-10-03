Минское "Динамо" проведет сегодня матч чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора"

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня проведут второй матч в домашней серии чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора". Поединок на "Минск-Арене" начнется в 19:00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой домашней встрече "зубры" в овертайме одержали победу над ХК "Сочи" со счетом 2:1. До этого в гостях потерпели три поражения от нижегородского "Торпедо", череповецкой "Северстали" и нижнекамского "Нефтехимика".

Динамовцы находятся в восьмерке сильнейших дружин Западной конференции, набрав 13 очков после 12 встреч.

"Трактор" расположился на седьмой позиции в Восточной конференции. У подопечных Петериса Скудры в копилке 13 пунктов после 14 матчей.

Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 21 зачетный балл в 12 матчах. У занимающего первое место на "Востоке" казанского "Ак Барса" на счету 20 пунктов в 12 играх.

После матча с "Трактором" минчан ждет домашний поединок с "Ак Барсом" (6 октября; 17:10).-0-