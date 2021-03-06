Минское "Динамо" проведет третий матч плей-офф Кубка Гагарина дома против СКА из Санкт-Петербурга

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Континентальной хоккейной лиге сегодня состоятся третьи поединки стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты минского "Динамо", пробившиеся в плей-офф после большого перерыва, сыграют на льду домашней "Минск-Арены" против одного из фаворитов турнира СКА Валерия Брагина. Первая и вторая встречи команд, состоявшиеся на арене питерского клуба, завершились не в пользу команды Крэйга Вудкрофта. В первом матче зубры уступили со счетом 2:4 (1:0, 0:3, 1:1), а во втором - 4:6 (2:4, 0:0, 2:2).

По итогам регулярного сезона минское "Динамо" заняло седьмое место, а СКА был вторым вслед за ЦСКА.

Также сегодня состоятся еще три встречи первого раунда плей-офф. В Западной конференции московское "Динамо" в Череповце сыграет с местной "Северсталью" (счет в серии 1:1). В Восточной конференции омский "Авангард", ведущий в серии 2:0, в Екатеринбурге сразится с "Автомобилистом". В Нур-Султане магнитогорский "Металлург" поспорит с "Барысом". В данном противоборстве счет в серии пока ничейный (1:1).-0-