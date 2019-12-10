10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" рассталось с нападающим Никитой Феоктистовым, контракт с уроженцем Гродненской области был расторгнут по обоюдному согласию. Такая информация содержится на официальном сайте "зубров", сообщает БЕЛТА.

В нынешнем сезоне чемпионата КХЛ форвард провел за "зубров" 11 матчей, в которых забросил одну шайбу. В среднем за матч он проводил на льду 9 минут 43 секунды. В пассиве форварда 4 минуты штрафа, - информирует официальный сайт "зубров".

Последнее время форвард, не проходивший в основной состав, выступал за "Динамо-Молодечно", куда был командирован из минского клуба.

До перехода в стан "зубров" Никита Феоктистов два сезона играл в России: за тюменский "Рубин" (ВХЛ) и "Адмирал". За "Адмирал" в чемпионате КХЛ нападающий провел 34 матча и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности "-3" и 12 минутах штрафа. Весной 2019 года он дебютировал за национальную сборную, поспособствовав возвращению белорусской команды в сильнейший дивизион. На счету Феоктистова три шайбы: в ворота Литвы, Венгрии и Казахстана.-0-