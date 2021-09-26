Минское "Динамо" разгромило "Сморгонь" в матче чемпионата Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" разгромили "Сморгонь" в поединке 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в первом тайме гостевой встречи динамовцы трижды поразили ворота соперников - голевой дубль оформил Жан-Морель По, а еще один мяч забил Иван Бахар. После перерыва два мяча забил Никита Демченко, а один раз отличился Дмитрий Латыхов - 5:0 в пользу минчан.

Позже лидер турнира солигорский "Шахтер" сыграет на своем поле с гродненским "Неманом", а в Борисове столичный "Энергетик-БГУ" встретится с "Витебском".

Результаты других игр 24-го тура: "Рух" (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 2:2, "Гомель" - "Динамо" (Брест) - 0:0, "Минск" - "Слуцк" - 2:1, "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0.

Турнирное положение: "Шахтер" - 53 очка (21 матч), БАТЭ - 52 (24), "Динамо" (Минск) - 51 (24), "Рух" - 48 (24), "Гомель" - 45 (23), "Витебск" - 33 (23), "Динамо" (Брест) - 32 (24), "Ислочь" - 28 (24), "Энергетик-БГУ" - 27 (23), "Неман" - 27 (23), "Минск" - 27 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (23), "Слуцк" - 22 (24), "Славия" - 21 (23), "Сморгонь" - 13 (24), "Спутник" - 7 (24).

Список лучших бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо ("Шахтер"), забивший 16 мячей.-0-