Минское "Динамо" разгромно уступило "Витязю" в гостевом матче чемпионата КХЛ

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграли подольскому "Витязю" со счетом 1:5, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Витязь - Динамо-Минск - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Подольск. 16 января. ЛД "Витязь", 2 987 зрителей.

"Витязь": Ежов; Ержабек - Воробей, Хауден - Моисеев - Семин (К); Пыленков - Лаюнен, Йормакка - Бывальцев - Няттинен; Головков - Евсеенков, Гребенщиков - Чернов - Ларичев; Варфоломеев - Квартальнов - Кулагин; Катичев, Колтыгин.

"Динамо-Минск": Осипков; Морроу - Готовец, А. Костицын (К) - Ковыршин - Стефанович; Знахаренко - Денисов, Принс - Спунер - Паре; Павлович - Еременко, Дроздов - Демков - Когалев; Павленко - Китаров - Грецкий; Дадонов.

Голы: 1:0 - 06:39 Варфоломеев (Ержабек), 2:0 - 10:42 Ларичев (Чернов), 3:0 - 29:12 Лаюнен (Бывальцев), ГБ, 4:0 - 39:05 Чернов (Хауден, Воробей), 5:0 - 47:12 Моисеев (Пыленков), 5:1 - 56:53 Дадонов (Грецкий).

Броски: 19-31.

Вбрасывания: 29-29.

Штраф: 14-10.

Хозяева площадки, желая взять реванш за недавнее поражение от "Динамо" в Минске (2:3), сразу принялись атаковать неприятельские владения. И уже на 7-й минуте матча игрокам "Витязя" удалось добиться успеха. Автором гола стал форвард Павел Варфоломеев. Его тут же поддержал товарищ по команде нападающий Иван Ларичев, удвоив преимущество "витязей". Минчане попытались восстановить равновесие сил, но редкие атаки результата не принесли.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты "Витязя" сбавили темп, однако продолжили расстреливать владения голкипера "зубров". На 30-й минуте противостояния защитник хозяев Вилле Лаюнен реализовал большинство, а незадолго до второго перерыва его одноклубник Павел Чернов установил счет 4:0.

В третьем периоде "Витязь" продолжил теснить оппонентов. А на 48-й минуте матча Данила Моисеев обыграл защиту "Динамо" и забросил шайбу в ворота минчан. "Зубры" лишь под занавес противостояния смогли "размочить" счет. Автором единственного гола стал Евгений Дадонов - 1:5.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 21 января на ледовой площадке "Минск-Арены" против московского "Спартака".-0-