Минское "Динамо" сформировало временный тренерский штаб на ближайшие матчи в КХЛ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступающее в КХЛ минское "Динамо" сформировало временный тренерский штаб на период изоляции главного тренера . Такая информация содержится на официальном сайте хоккейного клуба, сообщает БЕЛТА.

"На ближайших матчах "Динамо" Крэйг Вудкрофт и его тренерский штаб не смогут присутствовать, так как находятся на самоизоляции как контакты первого уровня. В сегодняшней игре с "Сочи" руководить "зубрами" будет временный тренерский штаб, в который войдут Константин Кольцов (исполняющий обязанности главного тренера) и Дмитрий Астапенко, наставники "Динамо-Молодечно". Отметим, что оба специалиста летом во время предсезонной подготовки работали вместе с динамовцами и хорошо знают систему игры, которую ставил Крэйг Вудкрофт и его штаб", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после прилета в Ригу на матч чемпионата КХЛ против местного "Динамо" в белорусской команде у ряда игроков и членов административно-тренерского штаба оказались положительные тесты на коронавирус. После возвращения из столицы Латвии все хоккеисты, тренеры и администраторы прошли очередное тестирование на COVID-19. У большей части команды тест дал отрицательный результат, у пяти человек - положительный, и они были изолированы.-0-