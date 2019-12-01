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01 декабря 2019, 09:08

Минское "Динамо" сыграет против "Барыса" в гостевом матче чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" попробуют одержать сегодня победу в гостевом матче чемпионата КХЛ против казахского "Барыса", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча пройдет в Нур-Султане на ледовой площадке "Барыс-Арены" и начнется в 14.00.

В последних двух матчах "зубры" уступили "Адмиралу" из Владивостока (2:3) и ярославскому "Локомотиву" (3:6). Минский клуб располагается на последнем 12-м месте в Западной конференции. Хоккеисты "Динамо" набрали 26 баллов в 32 встречах.

"Барыс" ведет двухматчевую победную серию. Он находится на четвертой позиции в Восточной конференции. У клуба в активе 40 очков в 31 игре.

На лидирующей позиции в Западной конференции укрепился московский ЦСКА, который набрал 47 пунктов в 32 противостояниях. У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 51 балл после 32 игр.

После встречи с "Барысом" подопечные Крэйга Вудкрофта проведут матч 3 декабря в гостях у "Сочи".-0-

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