Минское "Динамо" сыграет против нижегородского "Торпедо" в гостевом матче чемпионата КХЛ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют сегодня против нижегородского "Торпедо" в гостевом матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча начнется в 19.30 и пройдет на ледовой арене культурно-развлекательного комплекса "Нагорный".

"Зубры" 16 ноября завершили очередную домашнюю серию, уступив в последнем матче омскому "Авангарду" - 1:2. Минчане находятся на 11-м месте в Западной конференции. В активе "Динамо" 23 очка в 27 противостояниях.

Нижегородцы занимают 5-ю позицию в Западной конференции. На счету "Торпедо" 34 балла в 30 матчах.

Лидирует в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 41 пункт в 28 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 43 балла после 27 игр.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 21 ноября в гостях против московского "Спартака".-0-