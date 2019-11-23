Минское "Динамо" сыграет против омского "Авангарда" в гостевом матче чемпионата КХЛ

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" попробуют одержать сегодня викторию в гостевом матче чемпионата КХЛ против омского "Авангарда", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч пройдет на ледовой площадке "Арены "Балашиха" и начнется в 17.00.

В очередной гостевой серии минчане проиграли нижегородскому "Торпедо (2:3) и московскому "Спартаку" (2:7). "Динамовцы" занимают последнее 12-е место в Западной конференции. В копилке "зубров" 23 балла в 29 матчах (8 побед и 21 поражение).

"Авангард" находится на второй позиции в Восточной конференции. В прошлой встрече с хоккеистами минского "Динамо" омичи одержали победу - 1:2. На счету клуба 41 балл в 30 играх (18 викторий и 12 неудач).

На лидирующей позиции в Западной конференции укрепился московский ЦСКА, который набрал 43 очка в 29 противостояниях (20 побед и 9 поражений). У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 47 баллов после 29 игр (23 виктории и 6 неудач).

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 26 ноября в "Минск-Арене" против "Адмирала" из Владивостока.-0-