Минское "Динамо" сыграет против "Спартака" в матче домашней серии чемпионата КХЛ

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" сегодня сыграет в очередном матче домашней серии чемпионата КХЛ против московского "Спартака", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на площадке "Минск-Арены" начнется в 19.10.

"Динамо" потерпело поражения в трех последних матчах, проиграв московским "Спартаку" и ЦСКА, а также подольскому "Витязю" с одинаковым счетом 1:5. "Зубры" занимают 12-е место в Западной конференции, набрав 32 балла в 49 играх.

"Спартак" находится на пятой позиции. В активе хоккеистов 62 балла за 49 противостояний. Первое место в Западной конференции занимает ЦСКА, который набрал 74 пункта в 49 матчах.

В Восточной конференции лидирует казанский "Ак Барс", у которого на счету 68 баллов по итогам 47 встреч.

После матча со "Спартаком" подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 25 января на ледовой площадке "Минск-Арены" против череповецкой "Северстали".-0-