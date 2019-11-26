Минское "Динамо" сыграет с "Адмиралом" в домашнем матче чемпионата КХЛ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" попробуют одержать сегодня победу в домашнем матче чемпионата КХЛ над "Адмиралом" из Владивостока, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра начнется в 19.00 в "Минск-Арене".

"Зубры" в заключительном матче очередной гостевой серии одержали победу над омским "Авангардом" (2:1). Минчане находятся на предпоследней 11-й позиции в Западной конференции. На счету "Динамо" 25 очков в 30 играх (9 побед и 21 поражение).

"Адмирал" располагается на четвертом месте в Восточной конференции. Хоккеисты из Владивостока в последних двух встречах одержали победы над своими соперниками "Сибирью" (2:1) и магнитогорским "Металлургом" (5:4). В активе "Адмирала" 36 баллов за 29 матчей (17 викторий и 12 неудач).

На лидирующей позиции в Западной конференции укрепился московский ЦСКА, который набрал 43 очка в 30 противостояниях (20 побед и 10 поражений). У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 49 баллов после 30 игр (24 виктории и 6 неудач).

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 29 ноября в гостях против "Локомотива" из Ярославля.-0-