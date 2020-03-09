Минское "Динамо" сегодня примет БАТЭ в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четвертьфинальные матчи футбольного Кубка Беларуси состоятся сегодня в Минске и Жодино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты минского "Динамо" примут на своей арене гостей из борисовского БАТЭ. В прежние годы обе команды по 3 раза становились обладателями Кубка страны. Сегодняшнюю встречу, которая начнется в 20.00, будет судить бригада арбитров во главе с рефери ФИФА Сергеем Цинкевичем. В другом матче в 18.00 действующий владелец трофея солигорский "Шахтер" сыграет в Жодино с местным "Торпедо-БелАЗом". Главным арбитром этой игры будет Дмитрий Дмитриев. Телеканал "Беларусь 5" покажет оба поединка в прямом эфире.

Во вторник, 10 марта чемпион страны брестское "Динамо" на своем поле будет соперничать с "Ислочью" (Минский район). Ответные матчи за попадание в полуфинальную стадию пройдут 14 и 15 марта.

Мозырская "Славия" вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба "Дняпро". Первые полуфинальные встречи состоятся 8 и 9 апреля, ответные - 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона "Динамо".

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-