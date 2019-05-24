Минское "Динамо" сыграет с футболистами "Ислочи" в 9-м туре чемпионата Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня состоятся очередные матчи 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча на минском стадионе "Трактор" между столичным "Динамо" и "Ислочью". Динамовцам ни в коем случае нельзя проигрывать, ведь в последних пяти матчах они потерпели 3 поражения и опустились на 8-е место в турнирной таблице. Их сегодняшние соперники играют гораздо успешнее и занимают 3-е место.

Действующий чемпион страны борисовский БАТЭ примет на своем поле футболистов "Слуцка", а могилевский "Дняпро" у себя дома сыграет с "Гомелем".

В субботу, 25 мая, брестское "Динамо" сыграет на своем поле с гродненским "Неманом", футболисты "Минска" примут "Городею", минское "Торпедо" сыграет в гостях у мозырской "Славии".

Результаты игр, состоявшихся 22 мая: "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 3:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Шахтер" - 21 очко (9 матчей), "Динамо" (Брест) - 20 (8), "Ислочь" - 18 (8), БАТЭ - 18 (8), "Торпедо-БелАЗ" - 17 (9). Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", у которого 4 очка, всего на балл больше у "Минска".-0-