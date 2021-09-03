Минское "Динамо" сыграет с московскими динамовцами на старте чемпионата КХЛ

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня возьмут старт в 14-м чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке нового сезона подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют в гостях у московского "Динамо" (начало в 19.30; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Затем минские "зубры" проведут еще два выездных матча: 5 сентября в Череповце с "Северсталью", 7 сентября в Ярославле с "Локомотивом". Свой первый матч на льду "Минск-Арены" динамовцы сыграют 10 сентября против "Автомобилиста" из Екатеринбурга.

В прошлом сезоне минское "Динамо" в пятый раз пробилось в плей-офф, где уступило питерскому СКА.

Нынешний сезон начался в первый день осени: обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" разгромил с сухим счетом 4:0 финалиста прошлого розыгрыша московский ЦСКА. Вчера состоялись еще семь встреч: "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Рига) - 3:2, "Ак Барс" (Казань) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:0, "Северсталь" (Череповец) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:3, "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) - 5:1, "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Витязь" (Подольск) - 3:6, "Сочи" - "Амур" (Хабаровск) - 4:0, "Спартак" (Москва) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:1.

Регулярный чемпионат завершится в начале марта 2022 года, каждая команда проведет в нем по 56 матчей, после чего стартует плей-офф Кубка Гагарина с участием 16 клубов (по 8 из Западной и Восточной конференций). Главный трофей КХЛ трижды выигрывал казанский "Ак Барс", по два раза им владели хоккеисты магнитогорского "Металлурга", московского "Динамо" и СКА из Санкт-Петербурга, по разу - ЦСКА, "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".-0-