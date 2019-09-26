Минское "Динамо" сыграет сегодня с "Северсталью" во втором матче выездной серии в чемпионате КХЛ

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня продолжат выездную серию чемпионата КХЛ матчем с череповецкой "Северсталью", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После крайне неудачного старта, когда "зубры" потерпели три поражения кряду, в трех матчах были одержаны виктории на своей арене. В стартовом поединке выездной серии против нижегородского "Торпедо" белорусская команда сумела отыграться со счета 1:3, однако уступила в овертайме 3:4.

Сейчас минское "Динамо" занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 9 очков в девяти проведенных встречах. Сегодняшний соперник команды Крэйга Вудкрофта - череповецкая "Северсталь" - занимает 11-е место, имея в активе 7 очков после 10 матчей. Лидирует подмосковный "Витязь", у которого 18 зачетных баллов, набранных в 10 встречах. На очко меньше у лидера Восточной конференции КХЛ екатеринбургского "Автомобилиста".

После встречи в Череповце минчане 28 сентября сыграют в Нижнекамске с "Нефтехимиком". Потом динамовцы вернутся домой и 1 октября примут на льду "Минск-Арены" хоккеистов "Сочи".-0-