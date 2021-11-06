Минское "Динамо" сыграет со "Спартаком" в матче чемпионата КХЛ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" в условиях кадрового дефицита сыграет в выездном матче чемпионата КХЛ с московским "Спартаком", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это будет последняя игра динамовцев перед международной паузой, запланированной в чемпионате КХЛ на игры сборных.

Напомним, что более десяти игроков основного состава "зубров" остались дома, как и главком минчан Крэйг Вудкрофт, вместо которого командой руководит Павел Перепехин. Причиной такого решения стал вирус, который подхватили игроки "Динамо".

Теперь в выездном ростере "зубров" только четверо защитников.

Это сказалось на предыдущем матче с "Торпедо" в Нижнем Новгороде, который "Динамо" проиграло 0:4. В КХЛ дебютировали Мирослав Михалев, Сергей Кузнецов, Никита Пышкайло и Даниил Степанов. Нападающий Артем Демков вынужденно играл на позиции защитника.

Спартаковцы в предыдущем матче, который был сыгран 4 ноября, в овертайме победили питерский СКА со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата КХЛ минчане находятся на 11-м месте с 30 очками после 25 матчей. Москвичи занимают 13-ю позицию. У них после 26 игр 29 очков.

Матч со "Спартаком" во "Дворце спорта "Мегаспорт" начнется в 17.00 по белорусскому времени.-0-