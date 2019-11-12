12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" сыграет в домашнем матче чемпионата КХЛ против нижегородского "Торпедо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на "Минск-Арене" начнется сегодня в 19.00.

"Динамо" переживает сейчас трудные времена. После последнего матча с уфимским "Салаватом Юлаевым" (1:9) "зубры" записали на свой счет 11-е поражение подряд.

В турнирной таблице Западной конференции минское "Динамо" расположилось на предпоследнем 11-м месте. На счету хоккеистов 18 баллов в 24 встречах.

Нижегородское "Торпедо" находится на 6-й позиции Западной конференции. Клуб набрал 29 очков за 27 матчей.

Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 39 очков в 25 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 39 баллов после 25 игр.

Следующий матч "зубры" сыграют 13 ноября на "Минск-Арене" против подольского "Витязя".-0-