Минское "Динамо" сыграет в гостях у "Витязя" в чемпионате КХЛ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проведут сегодня второй поединок четырехматчевой выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Подольске динамовцы встретятся с подмосковным "Витязем" (начало игры в 17.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Позавчера в первом матче наступившего года минчане одержали волевую викторию в гостях у череповецкой "Северстали" (5:3), а хоккеисты "Витязя" 30 декабря 2021 года также на выезде оказались сильнее "Сочи" (4:3). В 45 проведенных встречах "зубры" набрали 52 очка, и по-прежнему занимают 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. У хоккеистов "Витязя" 39 баллов после 44 игр и 11-я, предпоследняя позиция в таблице. После сегодняшнего матча минское "Динамо" 7 января встретится в подмосковной Балашихе с омским "Авангардом", 12 января должен состояться поединок в Риге с местным "Динамо". На льду "Минск-Арены" подопечные Крейга Вудкрофта сыграют 17 января против "Северстали".

Также сегодня состоятся еще восемь матчев чемпионата КХЛ: "Амур" (Хабаровск) - "Ак Барс" (Казань), "Трактор" (Челябинск) - "Локомотив" (Ярославль), "Сибирь" (Новосибирск) - "Спартак" (Москва), "Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Рига), ЦСКА (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Барыс" (Нур-Султан) - "Металлург" (Магнитогорск), "Сочи" - "Торпедо" (Нижний Новгород), "Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Москва).-0-