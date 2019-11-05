Минское "Динамо" удерживает лидерство по посещаемости в чемпионате КХЛ

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество зрителей на домашних матчах минского "Динамо" в КХЛ по сравнению с прошлым сезоном выросло на 24,4%. Белорусский клуб стал лидером чемпионата-2019/20 по средней посещаемости, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт КХЛ.

Заполняемость "Минск-Арены", трибуны которой рассчитаны на 15086 человек, увеличилась на 16,7%. По итогам 8 недель "регулярки" (без учета матчей 4 ноября) безусловным лидером стало минское "Динамо". Несмотря на неудачное выступление команды, ее болельщики заставляют всех вспомнить о том, что именно белорусский клуб в свое время прочно удерживал пальму первенства по посещаемости.-0-