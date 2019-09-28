Минское "Динамо" на заключительной минуте встречи уступило "Нефтехимику" по буллитам в поединке чемпионата КХЛ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" не смогли победить "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ, второй матч подряд уступив по буллитам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо-Минск" - 5:4 ПБ (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Нижнекамск. "Нефтехим-Арена". 3206 зрителей.

НЕФТЕХИМИК: Шарыченков (Барулин); Рясенский – Мерфи, Уайт – Митчелл – Порядин; Брынцев – Сергеев, Черников – Куликов – Хайруллин; Шарипзянов – Захарчук (К), Райкел – Фазлеев – Хисамутдинов; Авцин – Шарифьянов – Казионов, Пайгин, Грошев.

ДИНАМО: Энрот (Осипков); Граньяни – Еременко, Костицын А. – Паре – Когалев; Готовец (К) – Евенко, Принс – Шор – Пулккинен; Дерябин – Дюков, Мартынов – Демков – Степанов; Китаров – Ковыршин – Феоктистов, Бокун, Казьянин.

Шайбы: 0:1 – 5:11 Шор (Принс, Пулккинен). 1:1 – 15:27 Шарипзянов (Захарчук, Черников) ГБ, 2:1 – 16:57 Порядин (Уайт, Рясенский) ГБ. 2:2 – 21:26, Граньяни (Принс) ГБ. 3:2 – 26:17 Уайт, 3:3 – 28:38 Мартынов (Демков, Степанов), 4:3 – 34:15 Авцин, 4:4 – 59:47, А.Костицын (Шор, Принс). 5:4– 65:00 Митчелл, ПБ.

"Динамо" активно прессинговало в зоне соперника, постоянно проверяя на прочность вратаря "Нефтехимика" бросками из различных поражений. Нижнекамская команда, впрочем, также старалась не отсиживаться в обороне. По броскам, выигранным единоборствам и вбрасываниям "зубры" очевидно опережали оппонентов.

Счет был открыт после того, как Дрю Шор, использовав Шэйна Принса, поразил ворота хозяев.

Игру перевернули два удаления минчан, которые привели к двум взятиям ворот с полутораминутным интервалом. В рядах "Нефтехимика" отличились Дамир Шарипзянов и Павел Порядин.

Во втором периоде на второй минуте свое веское слово сказал Марк Андре Граньяни броском со свободного льда, после того, как минчане выстояли очередное меньшинство. Воодушевленные "зубры" пошли вперед, заработали большинство. Но в итоге, не сумев его реализовать, получили третью шайбу в свои ворота от Мэтта Уайта.

Вели в счете хозяева лишь две минуты. Игорь Мартынов заложил вираж и забросил шайбу в ворота Александра Шарыченкова.

После этого "Нефтехимик" начал осаждать ворота гостей, но до поры до времени Энрот был на высоте, пока Александр Авцин не использовал ошибку "зубров" при выходе из зоны - 4:3 в пользу хозяев.

Третий период начался с опасных моментов у ворот гостей. Но сначала дважды при выходе 3 в 2 спас Энрот, а затем шайба попала в штангу. В дальнейшем "Нефтехимик" закрылся. Начался вязкий хоккей, выгодный для гостей. За четыре минуты до финальной сирены минчане получили возможность сыграть в большинстве, по-хозяйски расположились в зоне, однако "Нефтехимик" отбился. Играя в равных составах, хозяева могли снять все вопросы, но Радель Фазлеев угодил в перекладину. За полторы минуты до конца встречи минчане оказались в большинстве, Вудкрофт рискнул и снял вратаря. В итоге за 13 секунд до финальной сирены счет сравнял Андрей Костицын.

В овертайме пошла обоюдострая игра, обе команды имели много моментов для того, чтобы огорчить соперников. Однако вновь не обошлось без буллитов, в которых более точными были хозяева. Решающий гол забил Зак Митчелл.

Очередную встречу в КХЛ "зубры" проведут 1 октября на льду "Минск-Арены" с "Сочи".-0-