Минское "Динамо" уступило "Амуру" в гостевом матче чемпионата КХЛ, выигрывая 3:0 после второго периода

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили хабаровскому "Амуру" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 3:4. Для "зубров" это десятое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Амур - Динамо-Минск - 4:3 (0:1, 0:2, 4:0)

Хабаровск. 23 декабря. "Платинум-Арена", 4206 зрителей.

"Амур": Лангхамер (24:26), Аликин (35:34); Йордан - Игнатович, Файзуллин - Рассказов - Г. Зогорна; Коробов - Корягин, Влад. Ушенин - Вяч. Ушенин - Горшков; Камалов - Турбин, Железков - Кузнецов - Руденков; Александров, Лазарев - Голубев - Кацуба.

"Динамо-Минск": Карнаухов (59:15); Граньяни - Еременко, А. Костицын - Ковыршин - Спунер; Морроу - Знахаренко, Принс - Паре - Пулккинен; Готовец - Евенко, Павлович - Демков - Стефанович; Денисов - Крыскин, Грецкий - Китаров - Дроздов.

Голы: 0:1 - 11:41 Паре (Принс), 0:2 - 22:29 Дроздов (Китаров, Грецкий), 0:3 - 24:26 Граньяни (Пулккинен, Паре), 1:3 - 48:02 Г. Зогорна (Рассказов), ГБ, 2:3 - 53:26 Г. Зогорна (Йордан, Вл. Ушенин), ГБ, 3:3 - 55:43 Игнатович (Г. Зогорна, Файзуллин), ГБ, 4:3 - 58:50 Вл. Ушенин (Аликин, Корягин).

Броски: 39-40.

Вбрасывания: 29-45.

Штраф: 0-8.

Матч начался под диктовку гостей. Минчане обрушили шквал бросков на голкипера соперников. Результат не заставил себя долго ждать. Уже на 12-й минуте матча форвард "Динамо" Франсис Паре открыл счет.

Второй период продолжился в аналогичном стиле. "Зубры" врывались на площадку оппонентов и атаковали владения вратаря "Амура" Марека Лангхамера. На 23-й минуте нападающий Иван Дроздов укрепил преимущество своей команды, доведя счет до двух шайб. Его тут же поддержал одноклубник Марк-Андре Граньяни - 3:0. "Динамо" продолжило действовать в агрессивной манере, но больше заброшенных шайб во второй двадцатиминутке это минчанам не принесло.

В третьем периоде хоккеисты "Динамо" заметно расслабились. На 49-й минуте противостояния хозяева ледовой площадки реализовали большинство. Шайбу забросил Гинек Зогорна. Хоккеист тут же оформил дубль, а его товарищ по команде Максим Игнатович сравнял счет. Форвард "Амура" Владислав Ушенин под занавес противостояния забил победный гол.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 25 декабря в гостях у пекинского "Куньлуня".-0-