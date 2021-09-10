Минское "Динамо" уступило "Автомобилисту" в чемпионате КХЛ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" уступило "Автомобилисту" в первой домашней игре чемпионата КХЛ. Матч в "Минск-Арене" завершился со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут минчане сделали ставку на активный прессинг, однако сразу пропустили острый выпад гостей: Шейн Принс, сменивший в межсезонье клубную принадлежность, не попал по воротам своей бывшей команды. "Зубры" ответили через две минуты. Тэйлор Бэк постарался замкнуть прострел с левого фланга, но шайба прошла мимо цели. Далее игроки обеих команд не раз угрожали воротам соперников, но голкиперы действовали надежно.

Вторую треть поединка минчане начали в меньшинстве, но выстояли. Вновь отличился Алексей Колосов, который совершил два сэйва. На 26-й минуте уже был бессилен и вратарь "Динамо", но на выручку пришла штанга. "Зубры" в долгу не остались, остудив пыл гостевой дружины попаданием в каркас ворот после броска Романа Горбунова.

На некоторое время страсти на льду улеглись. Но оказалось, это было затишье перед бурей. На 34-й минуте партнеры по команде вывели на ударную позицию Стефана Да Коста. Француз открыл счет из района правого круга вбрасывания. Белорусская дружина ответила опасными моментами в исполнении Тэйлора Бэка и Маттиаса Теденбю, однако им не хватило точности.

Третий период начался для минчан обескураживающе. На 42-й минуте матча динамовец Якуб Крейчик ошибся с передачей в своей зоне. Екатеринбуржец Данил Романцев, которому ассистировал Георгий Белоусов, перехвативший шайбу, удвоил преимущество "Автомобилиста".

Несмотря на этот гол, минчане не оставили попыток отыграться, но Дмитрий Шикин был надежен, отводя угрозы "зубров". В концовке матча тренерский штаб минчан пошел на снятие вратаря. Потом был тайм-аут, после которого Владислав Еременко сократил разницу в счете. После этого перерыв запросили тренеры уральской команды. В оставшееся время счет не изменился - минимальная победа "Автомобилиста".

Следующий матч в "Минск-Арене" динамовцы проведут 12 сентября против казанского "Ак Барса".-0-