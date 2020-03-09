Минское "Динамо" уступило БАТЭ в домашнем четвертьфинале Кубка Беларуси

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" проиграли борисовскому БАТЭ в домашнем четвертьфинале Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине сегодняшней игры на поле динамовской арены хозяева имели преимущество и открыли счет на 36-й минуте после точного удара своего капитана Эдгара Олехновича, ранее выступавшего в составе БАТЭ. Минчане недолго были впереди - всего через 7 минут форвард борисовчан Максим Скавыш восстановил равновесие. После перерыва гости стали действовать более уверенно, и на 63-й минуте вернувшийся в БАТЭ из брестского "Динамо" Павел Нехайчик отлично исполнил штрафной удар, установив окончательный результат - 2:1 в пользу гостей.

В другом сегодняшнем четвертьфинале солигорский "Шахтер" победил в гостях жодинское "Торпедо-БЕЛАЗ" с минимальным перевесом 1:0, благодаря голу Дарко Бодула на 9-й минуте игры.

Во вторник, 10 марта, чемпион страны брестское "Динамо" на своем поле будет соперничать с "Ислочью" (Минский район). Ответные матчи за попадание в полуфинальную стадию пройдут 14 и 15 марта.

Мозырская "Славия" вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба "Дняпро". Первые полуфинальные встречи состоятся 8 и 9 апреля, ответные - 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона "Динамо".

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-