Минское "Динамо" уступило ярославскому "Локомотиву" в матче чемпионата КХЛ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили ярославскому "Локомотиву" в матче седьмой игровой недели чемпионата КХЛ. Встреча на "Минск-Арене" завершилась в пользу подопечных Андрея Скабелки со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые в истории выступления в КХЛ минский клуб вышел на матч без легионеров в составе. Кроме того, ростер "зубров" стал самым молодым за все сезоны, проведенные в Лиге. Средний возраст игроков, заявленных на матч, составил 22 года и 237 дней. Тем не менее команда Крэйга Вудкрофта на фоне соперников, в рядах которых хватало опытных игроков, в том числе и легионеров хорошего уровня, смотрелась более чем достойно.

"Зубры" два периода сдерживали атаки "железнодорожников", при этом не забывая угрожать воротам соперников, в которых достаточно уверенно себя чувствовал Эдвард Паскуале. Впрочем не только минчане, но и ярославцы реализовать свои опасные моменты не смогли.

Особенно жарко было у ворот Никиты Толопило, когда удаление до конца матча с правом замены через пять минут получил Егор Шарангович. Но защита "Динамо" сыграла хладнокровно и не допустила взятия своих ворот.

В третьем периоде команды продолжили играть в открытый хоккей. Минчане не раз угрожали воротам команды Андрея Скабелки, однако с точностью на завершающей стадии атак у них были проблемы. Как это часто бывает в таких случаях, соперники возможности забросить шайбу не упустили. За три с небольшим минуты до конца третьего периода игрок "Локо" Егор Коршков оказался расторопней защитников у ворот.

Заключительные минуты встречи прошли под аккомпанемент атак "зубров", которые сняли с игры вратаря, но счет так и не изменился. "Локомотив" одержал шестую победу подряд.

Следующим соперником минского "Динамо" станет московский "Спартак". Поединок на "Минск-Арене" состоится 18 октября.-0-

Фото Андрея Покумейко