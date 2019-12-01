Минское "Динамо" уступило казахстанскому "Барысу" в гостевом матче чемпионата КХЛ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли казахстанскому "Барысу" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 1:5 (0:0, 1:3, 0:2). Для подопечных Крэйга Вудкрофта это третье поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева ледовой площадки сразу ринулись в атаку, обрушив шквал бросков на молодого голкипера "зубров" Денни Тейлора. Динамовцы играли от обороны, отвечая иногда короткими выпадами. До конца периода ни одной из команд не удалось добыть преимущество.

На 22-й минуте противостояния форвард "Барыса" Корбэн Найт открыл счет, забросив шайбу в ворота минчан. Его через 30 секунд поддержал партнер по команде Роман Старченко - 2:0. "Зубры " ответили контратакой, уменьшив отставание на 25-й минуте матча: отличился нападающий Александр Когалев. Динамовцы попытались восстановить равновесие сил, штурмуя голкипера "Барыса", но безуспешно. Хозяева ледовой площадки включились в игру, и уже на 37-й минуте встречи их защитник Атте Охтамаа увеличил преимущество - 3:1.

В третьем периоде "Барыс" сохранил инициативу. Минчане увеличили скорости, но это не помогло. Под занавес двадцатиминутки форвард хозяев Корбэн Найт оформил дубль, его тут же поддержал товарищ по клубу Павел Акользин, поставив точку в этой встрече.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 3 декабря в гостях у "Сочи".-0-