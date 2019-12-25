Минское "Динамо" уступило "Кунлуню" в матче выездной серии чемпионата КХЛ

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" уступило "Кунлуню" в заключительном матче выездной серии чемпионата КХЛ со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Таким образом, "зубры" второй раз в сезоне повторили антирекорд, проиграв 11-й раз подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч стартовал с опасного момента у ворот "Кунлуня". Андрей Костицын, которого сватают в подмосковный "Витязь", смог подставить клюшку, но, увы, счет открыт не был. Постепенно китайская команда смогла взять инициативу в свои руки. Опасные моменты стали возникать у ворот Дэнни Тэйлора все чаще. На 6-й минуте встречи минчане нарушили численный состав и поплатились за это. После броска от синей линии динамовцы упустили из внимания Брэндона Ипа, который отправил шайбу в сетку.

Во втором периоде команды продолжили играть с равными шансами на успех, но реализация у минчан по-прежнему оставляла желать лучшего. Игроки "Кунлуня" не форсировали события, ожидая шанса увеличить разницу в счете. Его они использовали менее чем за минуту до конца второго периода. Вновь динамовцы не смогли "зачистить" пятак перед воротами. Дэнни Тэйлор отбил перед собой шайбу, которую подхватил Деванте Смит-Пелли и в падении отправил в ворота.

В начале третьего периода Андрей Костицын сократил разницу в счете, эффектно обыграв соперника и отправив шайбу в левый верхний угол ворот.

Пытаясь избежать поражения, динамовцы в концовке встречи сняли вратаря, однако счет до финальной сирены не изменился.-0-