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24 декабря 2020, 19:21

Минское "Динамо" уступило "Металлургу" в чемпионате КХЛ

Фото ХК "Динамо"
Фото ХК "Динамо"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли магнитогорскому "Металлургу" со счетом 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) в гостевом матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом периоде встречи в Магнитогорске зрители не увидели заброшенных шайб, а вскоре после первого перерыва хозяева вышли вперед после точного броска Тэйлора Бека. На 7-й минуте Райан Мерфи восстановил паритет, а через пять минут Тэйлор Бек оформил голевой дубль, реализовав численный перевес 5 на 3. С самого начала заключительной трети матча гости стали действовать гораздо активнее, и на 51-й минуте игры Степан Фальковский дальним броском вновь сравнял результат. В оставшееся время обе команды много атаковали, но отличиться смогли только хозяева - за три с половиной минуты до окончания третьего периода Семен Кошелев вывел "Металлург" вперед - 3:2. Ровно за минуту до финальной сирены "Динамо" получило численное преимущество, заменили вратаря шестым полевым игроком, но так и не сумели спасти игру.

Сегодняшняя встреча для подопечных Крэйга Вудкрофта стала последней в очередной выездной серии. До этого "зубры" выиграли в Мытищах у китайского "Куньлуня" - 3:2 (по буллитам), а также потерпели два крупных поражения - в Казани от местного "Ак Барса" - 2:7 и в Уфе от хоккеистов "Салавата Юлаева" - 3:8.

После 37 проведенных игр минское "Динамо" набрало 43 очка и сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Лидирует московский ЦСКА, у которого 60 очков после 38 матчей, на семь баллов отстает СКА, который сегодня примет в Санкт-Петербурге хоккеистов череповецкой "Северстали".

Теперь минские динамовцы возвращаются домой и завершат уходящий год двумя поединками на льду "Минск-Арены" - 26 декабря они встретятся с рижским "Динамо", а 30 декабря сыграют с нижнекамским "Нефехимиком".-0-

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