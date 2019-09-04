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04 сентября 2019, 22:14

Минское "Динамо" уступило московским одноклубникам, потерпев второе поражение подряд на старте чемпионата КХЛ

Во время матча. Фото ХК "Динамо" (Москва)
Во время матча. Фото ХК "Динамо" (Москва)
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" потерпели второе поражение на старте чемпионата КХЛ, уступив в Москве местным одноклубникам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо (Москва) - Динамо-Минск - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Москва. 4 сентября. "ВТБ-Арена".

"Динамо" (Москва): Бочаров; Чайковски – Хиетанен, Петтерсон – Шипачев (к) – Яшкин; Григорьев – Зайцев, Алексеев – Игумнов – Афиногенов; Волков – Миронов, Кулемин – Ефремов – Моисеев; Огурцов – Петунин, Тарасов – Круглов – Муранов.

"Динамо-Минск": Энрот; Денисов – Эллиотт, А. Костицын – Паре – Стефанович; Дерябин – Граньяни, Мартынов – Шор – Пулккинен; Готовец (к) – Дюков, Павленко – Ковыршин – Степанов; Павлович – Китаров – Феоктистов; Евенко, Дроздов.

Голы: 0:1 – 17:22 Пулккинен, 1:1 – 23:11 Шипачев ГБ, 2:1 – 23:37 Моисеев (Миронов, Кулемин), 3:1 – 40:32 Кулемин, 3:2 – 50:42 А. Костицын (Эллиот, Паре) ГБ.

Броски: 23-25.

Вбрасывания: 24-38.

Штраф: 17-13.

Игра между двумя динамовскими дружинами прошла в напряженной борьбе. Счет был открыт в конце первого периода, когда отличился финский форвард минчан Тему Пулккинен.

В начале второй трети матча хозяева получили численное преимущество, и Вадим Щипачев сравнял счет, а через 26 секунд Дмитрий Моисеев вывел москвичей вперед. После этого "зубры" дважды играли в большинстве, но не смогли наказать соперников за нарушения правил.

На первой минуте третьего периода Вячеслав Кулемин увеличил преимущество хозяев, однако на 51-й минуте затем Андрей Костицын реализовал численный перевес, сократив отставание минчан до минимума, но большего подопечные Крэйга Вудкрофта добиться не смогли.

На старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" проиграло на своей арене нижнекамскому "Нефтехимику" (2:4).

Следующий поединок регулярного чемпионата КХЛ "зубры" проведут 6 сентября в гостях у хоккеистов "Сочи", а затем вернутся в российскую столицу, где 8 сентября сыграют со "Спартаком". Сегодня сочинцы одолели у себя дома "Нефтехимик" - 3:2, а спартаковцы переиграли в Ярославле местный "Локомотив" со счетом 5:2.-0-

Теги
хк Динамо-Минск хоккей чемпионат КХЛ
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