Минское "Динамо" уступило московским одноклубникам в матче чемпионата КХЛ

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили московским одноклубникам в матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в пользу команды Владимира Крикунова со счетом 6:4 (2:1, 3:1, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане начали с активной игры в чужой зоне. По итогам первого периода они больше соперников провели времени в атаке и чаще бросали по воротам, но дивидендов из такого старта не извлекли. Оборона гостей ошибок практически не допускала. Дважды мог отличиться Шейн Принс, однако его броски стали добычей вратаря команды из российской столицы Ивана Бочарова. Постепенно москвичам удалось отодвинуть игру от своих ворот. Шайба находилась большую часть времени в средней зоне.

На 15-й минуте стартового периода подопечным Владимира Крикунова удалась атака: Иван Муранов поразил ближний нижний угол ворот Доминика Фурха. Минчане ответили голевой атакой Брэндона Козуна на 18-й минуте. Однако тут же пропустили вторую шайбу после мощного броска московского защитника Андрея Сергеева от синей линии.

Начало второго периода прошло под знаком атак динамовцев Москвы, которые постарались увеличить разницу в счете. Если Илья Шипов, Андрей Сергеев и Даниил Тарасов своими моментами не воспользовались, то Дмитрий Кагарлицкий ближе к экватору второй двадцатиминутки с острого угла ворота Доминика Фурха поразил. Минчане, попав под прессинг соперников, поникли, стали действовать без привычного "огонька". Появились проблемы с выходом из собственной зоны, да и в защите было не все благополучно.

Вернул на некоторое время задор в действия "зубров" Илья Шинкевич, сокративший разницу в счете на 31-й минуте. Однако почти сразу же Дмитрий Яшкин показал, что московское "Динамо" ошибок не прощает. Он заставил капитулировать голкипера минской команды четвертый раз, продемонстрировав прекрасную технику владения клюшкой. В концовке периода москвичи провели опасные атаки. Минчан выручал Доминик Фурх, но за несколько мгновений до второго перерыва Дмитрий Кагарлицкий оформил дубль.

В третьем периоде "зубры" с соперниками обменялись заброшенными шайбами. На голы Дениса Мосалева и Райана Спунера москвичи ответили взятием ворот Андрея Сергеева. Минчане в концовке сняли с игры вратаря, но поражения не избежали. Белорусская команда в этом сезоне потерпела четвертое поражение в четырех встречах с московскими одноклубниками-0-