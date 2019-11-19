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19 ноября 2019, 22:10

Минское "Динамо" уступило нижегородскому "Торпедо" в первом матче очередной выездной серии чемпионата КХЛ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" уступило нижегородскому "Торпедо" в первом матче очередной выездной серии чемпионата КХЛ со счетом 2:3 (0:1, 1:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

ТОРПЕДО — ДИНАМО Мн — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).

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ТОРПЕДО: Линдбек (Мольков); Орлов — Аляев, Рэтти — Шредер — Жафяров; Геноуэй — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков (К); Минеев — Мишарин, Бочаров — Ильин  — Веряев; Меляков, Ураков — Белевич — Гончарук.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Денисов — Евенко, Павлович — Демков — Когалев; Еременко — Крыскин, Стефанович — Ковыршин — А. Костицын (К); Готовец — Достанко, Дроздов — Паре — Принс; Знахаренко, Китаров — Пулккинен — Спунер — Дадонов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Варнаков (Шенфельд, Хауден, 2,43). 1:1 — Евенко (38,19). 2:1 — Рэтти (Жафяров, Геноуэй, 41,15 ГБ). 3:1 — Хауден (Мишарин, Варнаков, 58.42 — в пустые ворота). 3:2 — Пулккинен (59,56).

Броски: 57-49.

Вбрасывания: 34-24. 

Штраф: 10-12

Подопечные Крэйга Вудкрофта начали матч сумбурно, в то время как "автозаводцы" старались навязать гостям борьбу на каждом участке площадки.

Постоянные потери минчан приводили к опасным моментам у ворот Юнаса Энрота, однако если поначалу хоккеисты "Торпедо" прощали "зубров", то на третьей минуте минчане напоролись на кинжальную контратаку и Михаил Варнаков замкнув пас Антона Шенфельда открыл счет.

Ближе к середине периода "Динамо" выровняло игру. Торпедовцы были вынуждены нарушать правила. Но увы, использовать преимущество в численном составе белорусские хоккеисты не смогли. Впрочем, хозяева также не использовали опасные моменты то и дело возникавшие у ворот гостей.

Второй период начался с того, что волжане создали опасный момент. Однако Станислав Бочаров не попал по пустым воротам минчан. "Зубры" ответили выходом три в одного, но он остался нереализованным. Позже могли огорчить голкипера "автозаводцев" Франсис Паре, Михаил Стефанович, Райан Спунер.

Торпедовцы также не оставались в долгу, проведя серию острейших атак. Тем более, минчане долгое время играли в меньшинстве. Однако в итоге, шайба оказалась в воротах "Торпедо". Олег Евенко ворвался в зону, залез на пятак, бросил. Шайба каким-то чудом проскочила в ворота. Тренеры российской команды взяли видеоповтор на предмет блокировки вратаря. К неудовольствию волжской публики гол был защитан – 1:1! 

Третий период начался для минчан с ненужного удаления в средней зоне. Торпедовцы использовали численное преимущество очень быстро. Отличился Тай Рэтти, отправивший шайбу под перекладину.

Динамовцы старались изменить ход неудачно складывавшегося поединка. Крэйг Вудкрофт даже взял тайм-аут. Однако нижегородцы смогли в конце матча забить третью шайбу, после того как Юнас Энрот покинул ворота за полторы минуты до конца матча. Шайбу забросил Куинтон Хауген.

Окончательный счет встречи установил Теему Пулккинен за четыре секунды до конца матча. На то, чтобы сравнять счет у "Динамо" просто не хватило времени.-0-

Следующий матч "зубры" сыграют 21 ноября в гостях против московского "Спартака".-0-

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