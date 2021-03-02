Минское "Динамо" уступило питерскому СКА в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" уступило в первом матч плей-офф Кубка Гагарина питерскому СКА. Подопечные Валерия Брагина были сильнее, выиграв со счетом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Три дня назад эти соперники встречались в Санкт-Петербурге в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ, и тогда хоккеисты СКА победили со счетом 4:2. Очередное противоборство двух команд завершилось в пользу армейцев, которые поначалу уступали динамовцам.

В первом периоде минчане сделали ставку на игру в обороне, удачно отбивая атаки соперников. На пятой минуте встречи "зубры" отлично разыграли трехходовую комбинацию, итогом которой стала заброшенная шайба Павла Варфоломеева. После обидного гола хоккеисты СКА повели осаду ворот "Динамо".

В одном из эпизодов Йоонас Кемппайнен едва не наказал защиту "зубров" за ошибку, но не попал по воротам с трех метров. Минчане, играя от обороны, начали нарушать правила. В концовке периода "зубры" и вовсе оказались втроем против пятерых оппонентов. Но те не самым лучшим образом распорядились этим преимуществом.

Второй период пошел явно не по сценарию минчан, которые поначалу удачно действовали в обороне, но ближе к экватору второй двадцатиминутки менее чем за две минуты пропустили два гола. На 27-й минуте Доминика Фурха огорчил Андрей Кузьменко, оказавшийся расторопнее всех в сутолоке у ворот "Динамо". На 29-й минуте он же оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Дмитрия Знахаренко при выбросе шайбы из зоны.

Минчане не сложили руки, пытаясь перехватить инициативу. В одной из атак Франсис Паре был близок к реализации опасного момента, но не сумел переиграть Александра Самонова. На этом неприятности "зубров" не закончились. Василий Подколзин на 32-й минуте увеличил преимущество СКА до двух шайб. После этого питерцы еще больше усилили натиск на ворота гостей, по-хозяйски расположившись в их зоне. Однако до сигнала на перерыв счет не изменился.

Начало третьего периода проходило с преимуществом питерцев, которые уверенно контролировали ситуацию. Однако минчане не сдавались и провели несколько опасных атак. Одна из них завершилась голом Павла Воронина. Бросок у динамовца явно не получился, но это дезориентировало вратаря СКА, и шайба, словно бабочка, залетела в ворота хозяев площадки. Армейцы в долгу не остались и менее чем за две минуты до конца встречи Йоонас Кемппайнен установил окончательный счет встречи. Пытаясь уйти от поражения, "зубры" взяли тайм-аут, сняли вратаря, но соперникам это не помешало.

Следующая игра 1/8 финала Кубка Гагарина состоится 4 марта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Серия продлится до четырех побед одной из команд.-0-