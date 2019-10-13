Минское "Динамо" уступило подольскому "Витязю" в гостевом матче чемпионата КХЛ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня уступили подольскому "Витязю" в гостевом матче чемпионата КХЛ - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Поединок прошел в Ледовом Дворце "Витязь", сообщает корреспондент БЕЛТА.
С начала поединка "зубры" старались создавать опасные моменты для своих соперников. Хоккеисты "Витязя" также пытались увеличить преимущество. Первый период игроки провели в равной борьбе без заброшенных шайб. Открыл счет на 38-й минуте нападающий хозяев ледовой площадки Артем Швец-Роговой - 1:0. Все оставшееся время минчане пытались отыграться, но безуспешно.
Удвоить преимущество удалось форварду "Витязей" Миро Аалтонен - 2:0. Незадолго до финальной сирены его поддержал партнер по команде Якуб Ержабек, забросив шайбу в пустые ворота "зубров" - 3:0.
Хоккеисты минского "Динамо" потерпели четвертое поражение подряд.
Следующий матч минчане проведут 17 октября с нижегородским "Торпедо". Встреча пройдет на "Минск-Арене" и стартует в 19.00.-0-