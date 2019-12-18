Минское "Динамо" уступило "Сочи" в домашнем матче чемпионата КХЛ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в домашнем матче чемпионата КХЛ уступили "Сочи" со счетом 2:5 и продолжили серию поражений, которая теперь составляет восемь игр подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск - Сочи - 2:5 (0:3, 2:1, 0:1)

Минск. 18 декабря. "Минск-Арена", 7 497 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (14:54), Карнаухов (45:06); Морроу - Готовец, Дадонов - Паре - Демков; Майоне - Крыскин, Принс - Спунер - Пулккинен; Граньяни - Еременко, А. Костицын (К) - Ковыршин - Павлович; Денисов - Знахаренко, Дроздов - Китаров - Мартынов.

"Сочи": Проскуряков; Бертильссон - Эллис, Алтыбармакян - Росен - Стремвалль; Погоришный - Климонтов, Лугин (К) - Точицкий - Шмелев; Александров - Воробьев, Выглазов - Коллинз - Рахмуллин; Архипов - Томилин - Мосалев; Назаревич, Старков.

Голы: 0:1 - 05:09 Рахимуллин (Климонтов, Коллинз), 0:2 - 11:31 Рахимуллин (Коллинз), 0:3 - 14:54 Стремвалль (Алтыбармакян), 0:4 - 28:03 Томилин (Мосалев, Архипов), 1:4 - 37:03 Демков (Принс, Еременко), ГБ, 2:4 - 38:10 Спунер (Дадонов, Пулккинен), 2:5 - 50:19 Стремвалль.

Броски: 29-28.

Вбрасывания: 35-20.

Штраф: 2-6.

Противостояние началось с атак гостей. Уже на шестой минуте матча счет открыл форвард "Сочи" Дамир Рахимуллин, после чего соперники "зубров" продолжили наступление. В середине периода нападающий оформил дубль, а на 15-й минуте игры его поддержал партнер по команде Мальте Стремвалль - 3:0. Динамовцы ничего не смогли противопоставить оппонентам.

Во второй двадцатиминутке минчане бросили все силы, чтобы реабилитироваться и переломить ход поединка. Они обрушили шквал бросков на голкипера соперников Илью Проскурякова. Но нападающий "Сочи" Артем Томилин довел счет до почти неприличного - 4:0. "Зубры" все же попытались восстановить равновесие. На 38-й минуте шайбу в ворота "Сочи" забросил форвард хозяев Артем Демков, его тут же поддержал товарищ по команде Райан Спунер.

В третьем периоде минчане попытались было сравнять счет и перевести игру в овертайм. Осуществить задуманное у "Динамо" не получилось. На 51-й минуте Мальте Стремвалль оформил дубль, установив окончательный счет этого поединка - 5:2.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 21 декабря в гостях против "Адмирала" из Владивостока.-0-