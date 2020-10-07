Минское "Динамо" уступило "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" с поражения начало вторую серию домашних поединков. "Зубры" уступили ХК "Сочи" со счетом 1:2 (0:2, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовые минуты матча минчане играли лучше, активнее и не раз угрожали воротам "леопардов". Однако первыми отличились гости. Игорь Руденков забросил свою вторую шайбу в сезоне, выведя вперед команду Александра Андриевского. На восьмой минуте минчане остались в меньшинстве, и игрокам "Сочи" понадобилось 10 секунд, чтобы удвоить разницу в счете благодаря расторопности Ере Карьялайнена, которому ассистировали Даниил Мироманов и Маркус Нильссон. После этого минчане продолжили атаковать в надежде изменить ситуацию, но до перерыва счет не изменился.

Во второй двадцатиминутке команды показали более ровный хоккей. Опасных моментов хватало как у одних, так и других ворот. Но шайба побывала в сетке лишь однажды. На 32-й минуте встречи Роб Клинкхаммер огорчил голкипера "леопардов", успешно завершив усилия Франсиса Паре и Шейна Принса при игре минчан в большинстве. После этого гола хозяева попытались развить успех, но безуспешно. Сочинцы опасно контратаковали, порой вынуждая игроков соперника нарушать правила.

В заключительной трети матча минчане продолжили играть в атакующий хоккей и несколько раз были близки к тому, чтобы отыграться. На 42-й минуте Егор Шарангович попал в штангу, а на 47-й минуте Владислав Колячонок заставил потрудиться голкипера гостей. Незадолго до сирены Доминик Фурх покинул место в воротах, вышел шестой полевой игрок. Начался последний штурм ворот "леопардов", но сравнять счет у минчан не получилось.

Следующий домашний матч "Динамо" сыграет 9 октября против китайского "Кунлуня". Матч на "Минск-Арене" начнется в 19.30 по минскому времени.-0-

Фото Дениса Костюченко