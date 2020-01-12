Минское "Динамо" уступило "Спартаку" в домашнем матче чемпионата КХЛ

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в домашнем матче чемпионата КХЛ уступили "Спартаку" со счетом 1:5 (0:2, 0:2, 1:1), передает корреспондент БЕЛТА.

Матч, посвященный 10-ти летнему юбилею первого поединка "зубров" на "Минск-Арене", не складывался для "Динамо" с самого начала. Подопечные Олега Знарка использовали первый же голевой момент. Кирилл Готовец ошибся за своими воротами, и Михаил Юньков с передачи Анатолия Никонцева отправил шайбу в ворота Дэнни Тэйлора.

Взятие ворот не изменило рисунок игры, минчане, взяв под контроль шайбу, упорно искали счастья у ворот Юлиуса Гудачека. Но тщетно. На 17-й минуте встречи "Спартак" удвоил преимущество, фактически использовав второй из двух опасных моментов у ворот "зубров". Александр Хохлачев ассистировал Каспару Даугавиньшу в быстрой контратаке. Латышский хоккеист отправил шайбу в правую "девятку" ворот минчан.

Едва успел стартовать второй период, как Иван Вишневский забросил третью шайбу в ворота "Динамо", и Дэнни Тэйлор, допустивший ошибку в данном эпизоде, отправился на скамейку запасных. Его дублер Никита Толопило также не остался "сухим". На 26-й минуте Анатолий Никонцев, ранее заработавший ассистентский балл, показал, что способен не только помогать отличаться партнерам по команде, но и забрасывать шайбы. Прорвавшись по левому флангу, он отправил четвертую шайбу в ворота минчан.

Справедливости ради, у белорусской команды были моменты, чтобы если не сравнять, то, по крайней мере, уменьшить разницу в счете. Однако на пути шайбы вставал чешский голкипер спартаковцев, либо она упорно не шла в ворота. Особенно в конце второго периода, когда "зубры" не реализовали большинство 5 на 3.

В третьем периоде "зубры" продолжили атаковать защитные редуты "Спартака", перешедшего в режим сбережения добытого преимущества. В итоге Райан Спуннер продолжил результативную серию матчей, выйдя один на один с Юлиусом Гудачеком после паса Шейна Принса. Увы, на большее игроков минского клуба не хватило. А вот спартаковцы, добившись преимущества в составе 5 на 3, смогли забросить пятую шайбу. Никиту Толопило огорчил Анатолий Никонцев, оформивший дубль.

Таким образом, у "зубров" осталось на счету 32 очка. Они замыкают турнирную таблицу в чемпионате КХЛ. Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 14 января в гостях против московского ЦСКА.-0-

Фото Сергея Шелега