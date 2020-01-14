Минское "Динамо" уступило ЦСКА в гостевом матче чемпионата КХЛ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграли московскому ЦСКА со счетом 1:5, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ЦСКА - Динамо-Минск - 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Москва. 14 января. МСК "ЦСКА Арена", 5250 зрителей.

ЦСКА: Сорокин; Науменков – Нестеров, Капризов – Кемпе – Слепышев; Блажиевский – Марченко, Секач – Шалунов – Окулов; Киселевич – Робинсон (А), Мамин – Андронов (К) – Калинин; Соркин – П. Карнаухов – Толчинский; Ртишев, Чмыхов.

"Динамо-Минск": Толопило; Морроу – Готовец, Аносов – Спунер – Принс; Знахаренко – Достанко, А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович; Граньяни (А) – Еременко, И. Мартынов – Демков – Дроздов; Павленко – Павлович (А) – Грецкий; П. Денисов, Китаров.

Голы: 1:0 – 13:03 Блажиевский (Соркин), 2:0 – 37:50 Капризов (Марченко), 2:1 – 42:54 Знахаренко (Павленко), 3:1 – 45:03 Шалунов (Окулов, Секач), 4:1 – 49:17 Слепышев, 5:1 – 57:38 Окулов (Науменков, Шалунов).

Броски: 32-22.

Вбрасывания: 25-24.

Штраф: 6-4.

С первых минут противостояния "армейцы" взвинтили скорости и принялись атаковать владения голкипера минчан Никиты Толопило. Первую шайбу в ворота "Динамо" на 14-й минуте матча забросил защитник ЦСКА Артем Блажиевский. До начала первого перерыва счет на табло не изменился.

Во втором периоде "зубры" раскрепостились и создали неудобства для обороны хозяев. Однако восстановить равновесие сил минчанам не удалось. Хоккеисты ЦСКА взяли игру под свой контроль и продолжили атаковать. На 38-й минуте игры форвард "армейцев" Кирилл Капризов удвоил преимущество своей команды.

В начале третьей двадцатиминутки, воспользовавшись ошибкой ЦСКА, защитник "Динамо" Дмитрий Знахаренко сократил отставание - 1:2. Однако москвичи тут же восстановили перевес в счете. Автором гола стал нападающий Максим Шалунов. Его поддержал товарищ по команде Антон Слепышев - 4:1. Незадолго до финальной сирены Константин Окулов обыграл защиту соперников и забросил шайбу в ворота минчан.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 16 января в гостях у подольского "Витязя".-0-