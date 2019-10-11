Минское "Динамо" уступило в гостях "Йокериту", потерпев третье подряд поражение в чемпионате КХЛ

Во время матча. Фото ХК "Динамо-Минск"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили финскому "Йокериту" в гостевом матче чемпионата КХЛ. Поединок прошел на "Хартвалл Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Йокерит - Динамо-Минск - 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Хельсинки. 11 октября. "Хартвалл Арена".

"Йокерит": Калниньш; Лехтонен – Грант, Мяеналанен – Контиола – Мозес; Лоов – Леписте, Иконен – Норман – О'Нилл; Еронен – Кивисте, Савинайнен – Регин – Хаапала; Рясянен – Йоэнсуу – Анттила; Пильстрем.

"Динамо-Минск": Карнаухов (58:33); Граньяни – Еременко, А. Костицын – Паре – Принс; Евенко – Готовец, Когалев – Шор – Пулккинен; Эллиотт – Дерябин, А. Степанов – Демков – И. Мартынов; Китаров – Ковыршин – Павленко; Дюков, Грецкий.

Голы: 1:0 – 07:52 Йоэнсуу (Кивисте), 1:1 – 22:51 А. Степанов (Шор, Евенко), ГБ, 1:2 – 32:56 Когалев (Шор, Пулккинен), 2:2 – 46:54 Савинайнен (Хаапала, Регин), 3:2 – 50:16 О'Нилл (Леписте), ГМ.

Броски: 31-25.

Вбрасывания: 29-28.

Штраф: 10-8.

После позавчерашнего поражения от рижских одноклубников (2:3) "зубрам" было необходимо побеждать, чтобы закрепиться в восьмерке сильнейших дружин Западной конференции. Поэтому на старте поединка против "Йокерита" подопечные Крэйга Вудкрофта попытались взвинтить темп и навязать свою игру.

Тем не менее именно дружине из Хельсинки удалось первой открыть счет: на 8-й минуте форвард "шутов" Ессе Йоэнсуу прорвался сквозь динамовскую защиту и нанес точный бросок - 1:0.

В начале второй двадцатиминутки нападающий "зубров" Андрей Степанов восстановил равновесие в счете, а затем успех минской команды развил форвард Александр Когалев - 2:1 в пользу "Динамо".

На 6-й минуте третьего периода нападающий "Йокерита" Вели-Матти Савинайнен сравнял счет - 2:2. А еще спустя 4 минуты его одноклубник Брайан О'Нилл забросил решающую шайбу.

Следующий поединок "зубры" проведут 13 октября в гостях у подольского "Витязя".-0-

Фото ХК "Динамо-Минск"