Минское "Динамо" уступило в овертайме владивостокскому "Адмиралу" в чемпионате КХЛ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" в овертайме уступило владивостокскому "Адмиралу" со счетом 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1) в матче домашней серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде игра шла под диктовку минчан. "Зубры", насытив среднюю зону, не давали гостям развернуться, быстрее принимая решения и обрабатывая шайбу. Игроки "Адмирала" пытались противодействовать минчанам, однако ничего с обороной "зубров" сделать не могли. В итоге белорусская команда дважды находила бреши в обороне "моряков", ошибавшихся при выходе со своей половины площадки.

Сначала Артем Демков поборолся за шайбу, сделав перехват. Далее последовал пас на Евгения Ковыршина, который не пожадничал и нашел передачей Андрея Косицына. Воспитанник новополоцкого хоккея был точен - 1:0. Вторую шайбу в ворота гостей забросил Шейн Принс. Он эффектно обыграл голкипера "Адмирала" в ближнем бою - 2:0.

Впрочем, удержать преимущество белорусская команда не смогла. Второй период прошел уже под диктовку гостей, сравнявших счет. Дважды отличился швед Маркус Юнг.

Третий период прошел с небольшим преимуществом "Динамо", однако счет до финальной сирены не изменился. Судьба встречи решалась в дополнительное время. К сожалению белорусских любителей хоккея победную шайбу забросил игрок "Адмирала" Юрий Петров, реализовавший большинство броском с убойной дистанции.-0-

Фото Сергея Шелега