Минское "Динамо" в домашнем матче чемпионата КХЛ попробует одолеть ЦСКА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" попытаются сегодня выиграть в домашнем матче чемпионата КХЛ московский ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч начнется в 19.10.
"Зубры" проиграли последнюю встречу екатеринбургскому "Автомобилисту" (4:6). Минский клуб занимает предпоследнее (11-е место) в Западной конференции. На счету "Динамо" 37 очков за 57 противостояний (13 побед и 44 поражения).
ЦСКА занимает первое место. Москвичи набрали 88 пунктов в 58 встречах (42 победы и 16 проигрышей).
Первую позицию в Восточной конференции удерживает казанский "Ак Барс". У него в активе 87 баллов, набранных в 57 матчах (41 виктория и 16 поражений).
После матча с ЦСКА подопечные Крэйга Вудкрофта 21 февраля посетят Москву с ответным визитом.-0-